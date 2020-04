Politie Lama stelt opnieuw 88 corona-overtredingen vast. Jempi Welkenhuyzen

20 april 2020

De tweede week van de Paasvakantie, tussen 13 april en 19 april, stelde de politie Lanaken-Maasmechelen (Lama) 88 pv’s op voor overtredingen tegen de coronamaatregelen in Lanaken en Maasmechelen. Het betrof vooral inbreuken tegen niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast werden in Maasmechelen snelheidscontroles uitgevoerd. Hier liep bijna één derde van de bestuurders tegen de lamp.

Wat de inbreuken op corona betreft noteerde men 37 overtredingen in Lanaken en 51 in Maasmechelen. Dat brengt het totaal sinds de invoering van de nieuwe reglementering op 305 proces-verbalen. Een cijfer dat telkens maar stijgt. Volgens burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) , tevens voorzitter van de politieraad, heeft dit alles te maken met een recent verhoogde controle, maar tevens door de lakse houding en een corona moeheid van de burgers.

Dit blijkt o.a. ook uit de snelheidscontroles. Nu het bijzonder rustig op de weg is, duwen veel chauffeurs blijkbaar iets harder op de pedalen. Zo werd geflitst op de Rijksweg en de Weg naar As in Maasmechelen. Van de 366 voertuigen reden er 101 te hard. Er werd zelfs een snelheid van 114 km per uur gemeten op de Rijksweg, waar de snelheid maximum 70 km per uur bedraagt.