Politie Lama stelt herdenking gesneuvelden en viering Verstappen uit. Jempi Welkenhuyzen

07 april 2020

16u13 1

Op 7 april is het de herdenkingsdag van de gesneuvelden bij vredesopdrachten. Maar dan staat de politiezone Lanaken-Maasmechelen (Lama) ook stil bij de politiecollega’s die in actieve dienst hun leven lieten. Met name o.a. de dood van Wim Luc Verstappen, die op 18 januari 1987 laf werd neergeschoten.

Het werd één van de zwartste bladzijden in de toenmalige rijkswachtgeschiedenis van Lanaken. Twee ondergedoken Zweedse gangsters trokken meteen hun wapen toen Verstappen en collega Aengeveld hen wilden controleren in Veldwezelt. Verstappen bezweek onder de verwondingen en liet een vrouw met twee kinderen achter. Enkele jaren geleden plaatste men een monument aan het politiecommissariaat in Lanaken.

Maar wegens de coronamaatregelen wordt de herdenking aan het monument tot latere datum uitgesteld.

Freddy Immerix, afgevaardigde van de Nationale Federatie der Militairen in het buitenland, kortweg KFMB Limburg, afdeling Tongeren is in gedachte bij de slachtoffers. “Misschien kunnen we in de toekomst hiervoor samen een mooie herdenking organiseren.”