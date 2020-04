Politie krijgt pak meldingen over te veel volk bij ijssalon in Rekem: “Maar we houden toch afstand?” Marco Mariotti

11 april 2020

18u09 40 Lanaken De politie Lanaken-Maasmechelen kreeg afgelopen weken heel wat meldingen binnen van ongeruste bewoners over het niet naleven van de coronamaatregelen. Het gaat ondermeer over de lange wachtrij bij Mario’s IJs. De politie bevestigt de vele meldingen. De uitbater kreeg een waarschuwing.



Wie over de Rijksweg in Rekem langs Mario’s IJs passeert kan moeilijk langs de rij aanschuivenden kijken. Toegegeven, ze staan netjes achter elkaar op telkens twee meter afstand. Ze mogen ook slechts één per één naar binnen en moeten er aan de achterzijde van het pand weer naar buiten.

Maar aan de voorzijde gaat het er volgens getuigen niet altijd correct aan toe. De politie kreeg de laatste week dan ook tientallen meldingen van mensen die klaagden over de samenscholing. Het ging vaak over mensen die hun ijsje ter plaatse op eten, of anderen die het niet zo nauw namen met de afstand.

Politiecontrole

Vandaag met het mooie weer staat er ook een lange rij, maar lijken de mensen zich wel bewust van de regels. “Ik ben hier met mijn vrouw en kind gestopt na een fietstochtje", vertelt een Maasmechelaar. “Zij twee zijn naar binnen, ik wacht buiten aan de overzijde van de straat.”

Twee boezemvriendinnen Lizette en Brigitte kwamen ook een ijsje eten. “We zijn van hier in de buurt dus kwamen te voet. Iedereen houdt flink afstand, dus er lijkt me niets aan de hand. Dit kan toch perfect zo", zeggen ze.

De uitbater nam al maatregelen en pakt nu al het ijs in, zodat ter plaatse opeten niet meer kan.

De politie zou nog geen pv’s hebben uitgedeeld, maar passeert wel geregeld om een oogje in het zeil te houden.