Politie en Securitas werken samen in zone Lama Jempi Welkenhuyzen

18 maart 2020

17u21 2

De politieraad Lama van politiezone Lanaken-Maasmechelen keurde unaniem een samenwerkingsovereenkomst goed met beveiligingsfirma Securitas. Het bedrijf zal instaan voor bewaking van gebouwen en het onthaal bij de politie.

De politie krijgt de personeelsbezetting niet ingevuld wegens gebrek aan kandidaten in het basiskader. Toch wil de zone een betere dienstverlening aanbieden. In die zin opteert men taken over te hevelen van de politie naar veiligheidsagenten. Bedoeling is dat er twee mensen in dienst komen. Zij zullen instaan voor het fysiek en telefonisch onthaal in de commissariaten. Daarnaast volgen ze de publieke camera’s op en beveiligen ze de gebouwen. Op termijn kunnen de taken worden uitgebreid met het toezicht van cellen of andere wettelijke opdrachten. Er is een budget van 500.000 euro voorzien. Door een bewakingsfirma in te zetten kan men 2 caloggers (burgerpersoneel bij de politie) heroriënteren naar de administratieve ondersteuning van het operationeel team.

Ondanks de unanimiteit van de politieraad, zijn er toch bedenkingen. Dat gaat over de privacy aan de balie en of de medewerkers niet beter opereren in winkelcentra, woon- of fabriekszones. Opdrachten waarvoor ze zijn opgeleid. En wat met de screening van de kandidaten die nu semi-politietaken opnemen? Bedoeling is de Securitasagenten vanaf 1 april e.k. in te zetten.