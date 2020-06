Politie blijft inzetten op corona- en andere controles Jempi Welkenhuyzen

03 juni 2020

16u49 0 Lanaken Ondanks dat de veiligheidsmaatregelen versoepeld zijn heeft de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (Lama) toch controles uitgevoerd. Dat was een combinatie van zowel snelheidscontroles als controles op corona.

Zo werden tot en met zondag 31 mei nog zes bekeuringen opgesteld in Lanaken. Daarvan waren er drie voor een niet - essentiële verplaatsing en drie omwille van het niet respecteren van de sociale afstand. In Maasmechelen ging het om vier PV’s, waarvan 1 voor niet essentiële verplaatsing en drie omwille van social distancing.

Ook hield de politie snelheidscontroles afgelopen week. Die gebeurden op de Bessemerstraat in Lanaken, naast de Windmolenweg en de Weg naar Zutendaal in Maasmechelen. De controles kaderden in een verkeersactie. Daarbij werden 1778 wagens gecontroleerd. Hiervan waren er 543 in overtreding, oftewel 30 procent. Er volgden 10 onmiddellijke inningen voor gordeldracht, parkeren, GSM-gebruik achter het stuur en het niet in orde zijn met motorkledij.

De politie laat ook weten dat vanaf gisteren, 2 juni het politiecommissariaat in Lanaken opnieuw open is voor niet- dringende meldingen en aangiftes. Gevraagd wordt de corona veiligheidsmaatregelen te respecteren.