Persprijs voor Merode op Bouwinnovatie Jempi Welkenhuyzen

31 januari 2020

Interieurspecialist Merode ontving de persprijs voor de mooiste stand op Bouwinnovatie 2020. Die loopt nog tot en met 2 februari in de Ethias Arena en Expo Hasselt.

“ Wij zijn zeer vereerd, “ zegt Cindy van Merode, “ de vakjury gaf ons de prijs omdat de voorstelling van de stand qua lijnen en figuren architecturaal grafisch af is. Daarnaast lette men op de beleving, de interactie met de bezoeker, de animatie. Omdat we bezoekers vrijblijvend adviseren, gaan we na de beurs uiteraard aan opvolging doen. Merode werkt met 9 mensen. We zijn bedrijvig in raambekleding, zonnewering en interieur.”

Wie de kroon op het werk van Merode nog wil bekijken kan dit vanavond op de nocturne tot 23 uur, morgen en overmorgen van 10 uur tot 19 uur.