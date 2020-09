Exclusief voor abonnees

Penitentiair verlof eindigde met mes in hals van zijn begeleider: Jan Caubergh, de seriemoordenaar die zelfs op z’n 69ste nog gevaarlijk was

ZOMERREEKS. De strafste misdaadverhalen van de voorbije 50 jaar

Marco Mariotti

05 september 2020

08u00

0