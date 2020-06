Pedro Steegmans, nieuwe voorzitter Raod van Laon tot Aoke Jempi Welkenhuyzen

11u16 0 Lanaken De Raod van Laon tot Aoke nam tijdens de jaarvergadering afscheid van voorzitter Jaco Lenaerts. Hij wordt opgevolgd door Pedro Steegmans.

Steegmans is bekend van zijn bedrijf PS Showsupport waarmee hij 15 jaar als zelfstandig ondernemer in de entertainmentwereld actief was. Daarnaast was hij 30 jaar platenruiter. Recent liet hij zijn zaak over en werkt hij nu als technicus bij Domaine La Butte aux Bois.

Nieuwe ondervoorzitter wordt Gunter Claessens, die in de carnavalswereld geen verdere introductie behoeft. De Raod heeft ook een nieuw aspirant-lid: Ben Engelen.

Wat het prinsentrio betreft, ZDH Ronny 3, Nanou 1 en Yorbin 1 blijven het volgend seizoen ook aan als prinsen. Eén van de redenen was dat de Bessemkaravaan twee keer werd afgelast. Eerst gooide stormweer roet in het eten, daarna kwam COVID-19. Door corona werden ook alle andere activiteiten stop gezet.

“Achter de schermen werken we daarom uitzonderlijk deze zomer door om een carnavalsprogramma uit te werken. Natuurlijk in de mate van het mogelijke. We zullen er alles aan doen om onze evenementen en vervangactiviteiten te laten doorgaan met zorg en oog voor de veiligheidsmaatregelen”, zegt perswoordvoerder Bart Nickmans.