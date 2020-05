Pedro Steegmans bouwt graag met LEGO: “Gefascineerd door de creativiteit en techniek” Jempi Welkenhuyzen

14 mei 2020

12u50 0 Lanaken Dankzij het tv-programma LEGO MASTERS op VTM zijn de bouwsteentjes meer dan hip. En ook door deze coronatijd zijn mensen en kinderen massaal aan het bouwen gegaan. Pedro Steegmans ging jaren geleden al aan de slag met het Deense speelgoed dat intussen heel de wereld veroverd heeft.

“De passie dateert reeds van mijn kindertijd. In de jaren 70 van de vorige eeuw stak ik minutieus de setjes in elkaar. Fascinerend hoe de brickmasters alle details zo waarheidsgetrouw uitwerken. Eerder dan creatief met de blokjes aan de slag te gaan, opteer ik voor het het bouwplezier van exclusieve sets. De fun heeft me nooit meer losgelaten”, vertelt Pedro.

Pedro heeft tal van topstukken in zijn collectie: de Tower Bridge, het reuzenrad en de spaceshuttle. Denk aan de toren van The Lord of the Rings. “Het is één van de meest herkenbare gebouwen uit de trilogie, de toren van Orthanc. Hij is zes verdiepingen hoog, met 2.359 onderdelen, valluikjes, trapjes, de geheime kamer... prachtig! En vermits ik zelf deejay was, kocht ik de ‘Yellow Submarine’ van The Beatles. Die is in detail nagebouwd, zoals in de tekenfilm.”

Momenteel staan er 40 exclusieve sets opgebouwd. Zo’n 170 andere wachten in dozen door een recente verhuis, net zoals 3 grote bouwplaten van 3 vierkante meter. Daarop werkt Pedro hele taferelen uit. Hij ademt LEGO. Overal waar hij komt, kijkt hij rond naar nieuwe exclusiviteit: “Ik koop in speelgoedwinkels, online of bij LEGO zelf. Ik ben lid van hun VIP-club. We zijn al 2 keer naar LEGOLAND in Denemarken geweest. En ook naar grote LEGO-beurzen in Nederland.”

Goede investering

Als Pedro een nieuwe doos op de kop tikt, kijkt hij die goed na. Welke taferelen staan er op, wat vertelt het bouwboekje en hoe is de creatie ontstaan? “Dan jeuken mijn handen al. Ik leg zakje per zakje open om de steentjes uit te zoeken en ga aan de slag. Aan zo’n huisje werk ik een volledige dag. Maar om langer van het bouwen te genieten, spreid ik de constructie over drie dagen. Bouwen geeft me ook rust. En als het klaar is, kijk ik er uren met plezier naar.”

Wat vrouwlief van Pedro’s hobby vindt? “Het is geen goedkoop tijdverdrijf. Er kruipt best wat geld in”, zegt Martien. “Ik heb hem zelf ooit onder andere een oude brandweerkazerne gekocht. Die is intussen 5 keer in prijs gestegen. Je kunt het een goede investering noemen. Soms moet ik Pedro wel intomen. Zo wou hij een replica van de Taj Mahal kopen, die kostte 3.000 euro. Toen heb ik mijn veto gesteld. Intussen bouwt hij samen met onze zoon Mathias. Samen maakten ze het Opera House van Sydney. Maar ze werken ook apart. Dan zie je de één heel lang zoeken naar een ontbrekend stukje, terwijl de ander dat meteen vindt. Leuk!”

Het is bijna Vaderdag. Wat staat er op zijn verlanglijstje? Pedro kijkt richting vrouwlief. “Een Bugatti Chiron van LEGO Technic, 3.600 stenen, ook een zeldzaam item.” Zijn ogen blinken al.