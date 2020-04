Pastoor Vanherck komt thuis in de vrede van Pasen Jempi Welkenhuyzen

11 april 2020

12u40 6

Zaterdagochtend nam de parochiegemeenschap St. Lambertus afscheid van dorpsherder Gust Vanherck (82). Langs de Keelhoff- en Kasteelstraat klonk applaus toen de lijkwagen passeerde. Omdat door de coronamaatregel slechts vijftien mensen de dienst mochten bijwonen, volgden duizenden mensen via de livestream van Lokale Radio Lanaken de ingetogen viering.

Bloemen, vlaggen en krijttekeningen uit dank en herinnering aan de ingang van de kerk. “ Hij bleef altijd een beetje kwajongen, steeds een kwinkslag, mens onder de mensen. Je kon er alles tegen zeggen, “ laat Trees Paulissen optekenen. De scouts herinnerden zich zijn talrijke motivatiespeechen. Voor de koren Pur Kids en Pur Sang was pastoor Gust een ‘manager in verbinding’, die begreep wat het leven nodig had om geleefd te worden. ‘ Een groot herder die de kerk een zeer persoonlijk gezicht gaf, wat moeilijk te remplaceren zal zijn, “ besluit Theo Jongen.

Iedereen die eerwaarde Gust kende heeft wel een anekdote of verhaal. Over de vriendschap, de vertrouwensband, zijn humor maar ook zijn ernst. Gust ging geen item uit de weg. Zelfs niet - gelovigen in het dorp gingen naar zijn kerk uit respect. “ Je kreeg er een thuisgevoel, “ heet het.

Zijn heengaan kwam dan ook heel onverwachts. Onlangs nog las hij samen met pastoor Jos Vanderlee de mis bij LRL, de Lokale Radio Lanaken, omdat zijn gelovigen door corona niet meer naar de kerk konden komen.

“ En nu is het hier anders dan anders, “ aldus E.H. Vanderlee, die samen met diaken Julien Beckers en lector Guy Manders de dienst voorgingen. Een viering waarin het thema ‘priester en mens’ sterk aanwezig was. Met mooie getuigenissen door toeverlaat Olga en haar kleinkind Vince, met Bèr en de huisgenoten, die zijn verhaal steeds deelden.

Pastoor Gust Vanherck wordt niet begraven bij de priesters, maar op zijn verzoek gecremeerd en bijgezet de tussen de mensen. Een latere dankviering volgt. Daar worden dan ook de gedachtenisprentjes uitgedeeld.