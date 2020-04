Pastoor Gust Vanherck getroffen door coronavirus Jempi Welkenhuyzen

02 april 2020

Eerwaarde Heer Gust Vanherck (81) werd maandag jl. opgenomen in het ziekenhuis nadat hij positief testte op het coronavirus. Het nieuws raakte vandaag bekend.

Pastoor Vanherck staat in voor de parochies van Neerharen, Smeermaas en Rekem. Sinds maandag is hij opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn huishoudster Olga Beckers verblijft hij op de intensieve afdeling en gaat het niet goed. Voorlopig krijgt hij nog geen beademing. Afgelopen zondag ging hij nog de misviering voor samen met E.H. Vanderlee die live werd uitgezonden door LRL, de lokale radio Lanaken. Zijn huisgenoten zijn in quarantaine geplaatst.