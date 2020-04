Partnerbezoek of kind terug toegestaan over de grens Jempi Welkenhuyzen

21 april 2020

Vanaf nu mag je je partner terug bezoeken, ook als die niet onder hetzelfde dak woont. Vele inwoners in de regio hebben een partner of kind aan de andere kant van de grens. Een verplaatsing over de grens is vanaf nu toegestaan.

Eén en ander staat in het nieuwe ministerieel Covidbesluit . Naast eerdere toegestane verplaatsingen voor co-ouderschap en mantelzorg, werden toegevoegd aan de lijst van essentiële verplaatsingen om familiaal contact mogelijk te maken. Dit geldt enkel voor de partners of ouder-kind relatie zelf , maar niet voor grootouders of andere familieleden.

Bij de grenscontrole kan men melden dat het een verplaatsing is om de partner of natuurlijk kind te bezoeken. Net zoals bij mantelzorg of co-ouderschap kan de politie een stavingsstuk vragen. Maar er worden door de overheid geen bijzondere documenten afgeleverd.

De Politie Lanaken-Maasmechelen handhaaft de grenscontroles tot minstens 3 mei. Tot dan blijft de kleine grensovergang in Smeermaas permanent afgesloten en wordt de grote grensovergang in Smeermaas afgesloten tijdens marktdagen in Maastricht (woensdag en vrijdag van 9u30 tot 14u30). Op die momenten is er enkel grensverkeer via Veldwezelt mogelijk.