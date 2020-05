Parkings Pietersheim en Bessemer weer open Jempi Welkenhuyzen

04 mei 2020

De parking aan domein Pietersheim, de Kinderboerderij en op de Bessemerberg gaan terug open. Eén en ander heeft te maken met de nieuwe corona veiligheidsmaatregelen die de nationale veiligheidsraad heeft afgekondigd. Men mag immers weer een autorit maken naar parken en natuurgebieden. Om van daaruit te wandelen of te fietsen.

Een beperkte autorit voor een recreatieve activiteit is opnieuw toegelaten. Men mag met twee personen van de familie of vrienden gaan wandelen of fietsen. Gevraagd wordt op de paden te blijven, honden aan de leiband te houden en eventueel afval mee naar huis te nemen.

Buitensporten zoals tennissen, vissen, petanquen zijn weer toegestaan op het domein Pietersheim zolang de fysieke afstand gegarandeerd blijft. Pietersheim is ook één van de zes lokale toegangspoorten van het Nationaal Park ‘Hoge Kempen’. In de bossen op de Bessemer ligt naast een wandelroute nog een speelbos.