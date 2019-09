Parkeervakken voor Tramplein Jempi Welkenhuyzen

10 september 2019

Het Tramplein, aan de Kiezelweg met de Omstraat en de Klein Omstraat in Veldwezelt is recent voorzien van parkeervakken. Hierdoor wordt het plein optimaal benut. Er zijn 21 reguliere en 4 vakken voor kortparkeren bij de handelszaken ingekleurd. De belijning kadert in de toekomstige ontwikkeling van de omgeving.

Om de nabij gelegen Lindestraat overzichtelijker te maken werden ook daar parkeervakken geschilderd. Ter hoogte van huisnummer 86 is een wegversmalling aangebracht. Hierdoor wordt de rijsnelheid verlaagd en is de omgeving veiliger voor fietsers. De ingrepen in de Lindestraat zijn het resultaat van een participatietraject met de bewoners. Er is met de buurt ook nagedacht over de invulling van het plein en de Kleine Omstraat. Een studiebureau werkt de voorstellen nu uit en koppelt het resultaat terug in het najaar. De gemeente voorzag alvast 625.000 euro in de meerjarenplanning.