Parkeerpalen werken niet: systeem van kortparkeren draait in de soep Jempi Welkenhuyzen

27 juli 2019

15u06 4 Lanaken De vier nieuwe elektronische parkeerpalen in Lanaken werken met wisselend succes. Een ervan is zelfs helemaal stuk. De palen moeten laten toe om maximaal een half uur vlak voor de winkels te parkeren.

Het winkelgebied kreeg in 2017 een facelift. Kostprijs: 1,1 miljoen euro. De Stationsstraat werd heringericht tot fietsstraat met groenelementen, banken, fietsstallingen, wifi en telt 4 elektronische parkeerpalen en 1 paal voor andersvaliden. Deze laatste is niet tijdsgebonden, de andere geven via sensoren in de grond een signaal af wanneer men langer dan een half uur parkeert. Maar het systeem werkt niet.

Het probleem is bekend bij schepen van Openbare Werken Peter Verheyen: “We probeerden de afgelopen maanden verschillende keren om de firma te bereiken. Voorlopig zonder succes. Automobilisten moeten hun parkeerschijf leggen. Bovendien blijkt uit een analyse dat de parkeerplaatsen veelal niet bezet zijn.”

Handelaars in het centrum betreuren echter de zaak en spreken Verheyen tegen. “De potentiële kortparkeerders staan al maanden in de kou en wij missen echt heel wat ‘snelle shoppers’,” luidt het.