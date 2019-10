Park De Uilespiegel opgenomen in fietsroutenetwerk Jempi Welkenhuyzen

08 oktober 2019

Vanaf volgend voorjaar worden gebruikers van het fietsroutenetwerk pal door het centrum geloodst via het nieuwe park De Uilespiegel. Dat vormt een verbinding langs de Langkeukelbeek richting sportpark Montaignehof en Gellik. Hierdoor vervalt de gevaarlijke oversteek op de N78 ter hoogte van Sappi.

Toerisme Limburg maakt 2-jaarlijks een nieuwe fietskaart. Het gemeentebestuur van Lanaken was vragende partij om in het centrum de fietsroute te verplaatsen. Vermits het voorgestelde traject veiliger én aantrekkelijker blijkt voor de fietsers, ging Toerisme Limburg akkoord.De route wordt vanaf 2020 opgenomen in het fietsroutenetwerk.

Uit recente tellingen van Toerisme Lanaken blijkt dat er meer dan 191.000 fietsers jaarlijks gebruik maken van het fietsroutenetwerk in de gemeente. Schepen Sofie Martens: “ Straks passeren ze dus ook door de Stationsstraat en dat is goed voor de lokale handel en horeca.”