Parcours carnavalstoet Rekem aangepast vanwege wegenwerken

18 februari 2020

09u40 0 Lanaken De 56ste carnavalsstoet in Rekem trekt dit jaar via een ander parcours door het centrum, omwille van de wegenwerken in de Populierenlaan.

Carnavalsvereniging K.V. De Brikkebekkers heeft in samenspraak met de gemeente en de politiezone LaMa het parcours van de 56ste carnavalstoet in Rekem gewijzigd. Op 24 februari trekken de wagens door de Kanaalstraat en gedeeltelijk ook door de Populierenlaan. Het vertrek vindt plaats om 14.11 uur bij het Kasteel d’Aspremont-Lynden. Vervolgens verplaatsen de wagens zich naar de Groenstraat om dan via de Breemanslaan en de Toekomstlaan in de Steenweg uit te monden. De stoet volgt de weg tot aan de Rekemstraat en zet het traject verder in de Raamstraat, de Kampstraat en de Rekemstraat. Aan het einde van de rit passeert het carnavalgeweld nog langs de Koning Boudewijnlaan om zo uiteindelijk toch af te sluiten in de Populierenlaan.