Papa legde samen met zoon en dochter eigen wijngaard aan Jempi Welkenhuyzen

07 augustus 2020

10u55 13 Lanaken Ooit gedacht dat je kon genieten van een lekker glaasje wijn uit Gellik? Wij ook niet. En toch, Wijndomein In den Burg Gellick 2018 is perfect op dronk.

Vier jaar geleden legde pa Paul Nijsthoven, samen met dochter Karolien en zoon Dieter een wijngaard aan, achter hun woonhuis in de Dorpsstraat. Kleinschalig, goed voor 40 are, waarop 700 stokken staan. Karolien volgde de cursus wijnbouwer van Geurt van Rennes bij Syntra, Paul haalde zijn fytolicentie.

“Het romantisch beeld van wijn maken sprak me erg aan”, vertelt Karolien, “ Het verhaal om in familieverband, van onderhoud, pluk tot botteling te komen, leek me leuk. We plantten Chardonnay, Meunier, Pinot Blanc en Pinot Noir aan. Naar een naam voor onze wijn moesten we niet lang zoeken: ‘In den Burg’. Dat verwijst naar een heuvel in het landschap, waar volgens een oude atlaskaart een donjon stond. “

De Chardonnay 2018, onder schroefdop, heeft een mooie, lichtgele kleur. Hij kenmerkt zich door een florale smaak, met toets van groene appel, een halflange afdronk en is ideaal als terraswijn. Hij past ook perfect bij salades en visgerechten, zo blijkt. De Pinot Noir is een gelimiteerde editie. Hier noteren we een volle smaak en rijke tannines, die in het najaar zeker wildschotels kan begeleiden.

“Wij proberen stap voor stap onze techniek te verbeteren. Doel is om op termijn ook mousserende wijnen te maken”, besluit Karolien. Voor meer info: zie de Facebookpagina van wijndomein Gellick.