Paashaas vergeet kwetsbare kinderen niet Jempi Welkenhuyzen

09 april 2020

10u22 0

De groep ‘Zonder Honger Naar Bed Lanaken - Zutendaal’ deelt deze week paaspakketten uit aan 36 gezinnen met kinderen. Elk pakket is per huishouden aangepast aan het aantal leden. In totaal gaat het over bijna 100 mensen.

“ De pakketten zijn geschonken door diverse carnavalsverenigingen en privé donateurs. Men vindt er allerlei lekkers in, zoals popcorn, wafels, chips, chocoladerepen en eitjes, maar ook voeding en shampoo. Voor de kleintjes werd er zelfs een pluchen beer bij gestopt. Omdat het straks Pasen is ,heeft medewerkster Lientje voor elke volwassene zelf een paasei gemaakt gevuld met choco- of tiramisu mousse, kinderen krijgen pudding. De gezinnen zijn gekozen op basis van de contacten die de groep intussen heeft opgebouwd met de welzijnsdiensten, “ zegt medebeheerder Linda Corstjens.

Omwille van de coronamaatregelen zijn er drie verdeelavonden voorzien. De pakketten worden afgehaald op een vast punt, waarbij elk kwartier 2 gezinnen worden opgevangen. “Zo wordt ook de ‘social distance’ bewaard, “ aldus Corstjens.