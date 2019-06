Overlastcamera’s werken niet correct! Jempi Welkenhuyzen

21 juni 2019

Enkele dagen geleden was er een ramkraak op een parfumerie in de Stationsstraat. Begin mei 2019 werd er een inbraak gepleegd bij de goudsmid in de winkelstraat . De gemeente Lanaken investeerde recent in camera’s. Die moesten niet alleen het veiligheidsgevoel in het centrum aanscherpen, maar ook soelaas bieden wanneer er in de buurt strafbare of criminele feiten werden gepleegd. Nu blijkt echter dat deze zgn.’ overlastcamera’s niet correct werken.

“ Dat blijkt uit het antwoord op mijn vraag aan de hoofdcommissaris in de politieraad,” aldus gemeenteraadslid Leo Joosten (VB). “ Volgens zijn informatie werken ze niet of zijn ze stuk, de beelden blijken alleszins onbruikbaar. Alleen de ‘slimme camera’s ’, voor nummerplaatherkenning, werken effectief. De gemeente deed dus een onrendabele investering . Ik zal de burgemeester als hoofd van de politie op de komende raad opnieuw interpelleren en vragen of de camera’s er alleen voor het oog hangen, of dat ze echt filmen waardoor ze een ontradend effect hebben, want nu zijn ze nep.”