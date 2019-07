Oude werkwinkel maakt plaats voor jeugdzorg Jempi Welkenhuyzen

26 juli 2019

11u02 10

In het centrum van Lanaken wordt de weg letterlijk vrij gemaakt voor een grondige renovatie van de vroegere Werkwinkel. Die wordt op termijn verbouwd tot een campus voor Bijzondere Jeugdzorg. Er komen ook ondergrondse garages. Maar een oude buurtweg, dwars onder het pand, gooide roet in het eten.

Het gebouw aan de Pastorijstraat kent een lange geschiedenis. Het dateert van 1973 toen de gemeente het pand bouwde als dekenij. Omdat de toenmalige deken verkoos elders te wonen, kreeg het huis, goed voor 350 vierkante meter oppervlakte, een bestemming als bibliotheek. Dat bleef zo tot 2002. Dan vonden de gemeentelijke coördinatiecel, de PWA en de Werkwinkel er onderdak. Tot de gemeente het complex vijf jaar geleden verkocht aan de vzw Huize St. Augustinus (kortweg HSA) Zutendaal. Kostprijs 202.000 euro. vzw HSA opereert in de Bijzondere Jeugdbijstand en biedt hulp biedt aan kinderen of jongeren met opvoedingsmoeilijkheden. De vzw kocht het huis aan de Pastorijstraat heel bewust: vlakbij de scholen, openbaar vervoer en het centrum met ontspanningsmogelijkheden. Men heeft de bedoeling 3 leefgroepen onder te brengen in één campus. Dat het dossier intussen vijf jaar aansleept heeft alles te maken met een buurtweg, de sentier 80 uit de buurtatlas van het openbaar domein. Die loopt op papier alsnog onder het pand door. Dit vroegere pad, dat de Jan Rosierlaan met de K. Albertlaan verbond, is inmiddels geregulariseerd en wordt nu verlegd via de Pastorijstraat. Het dossier wordt momenteel administratief afgewikkeld en zal vermoedelijk naar de gemeenteraad van september gaan.

Van zodra Jongerenwelzijn en de instanties in Brussel de plannen betoelagen kan er definitief worden gestart met de renovatie van het gebouw, al blijft de buitenstructuur wel behouden, luidt het bij HSA.