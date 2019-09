Oude vrienden vinden zich weer terug Jempi Welkenhuyzen

10 september 2019

Onlangs gaven zeven 84-jarige vrienden present bij een reünie in het lokale dienstencentrum ‘Aan de Statie’. Ze waren vroeger allen woonachtig of afkomstig van Smeermaas.

Bertie May, die nu in Rekem woont, vroeg zich af hoe het met zijn vroegere vrienden zou gaan. Ze waren allen in 1935 geboren en deelden lief en leed, voor en na de Tweede Wereldoorlog. Tijd om jeugdherinneringen op te halen, dacht hij. Schepen van Senioren en zelf inwoner van Smeermaas Michel Stevens bood hulp. Zo vonden de zeven vrienden elkaar terug. Ver waren ze niet uit elkaars buurt vertrokken: Neerharen, Rekem, of Tongeren. Sommigen wonen nog zelfstandig, anderen in een serviceflat. Na een lekkere maaltijd werden de oude foto’s boven gehaald en kon er worden bijgepraat over vroeger en nu.

“We hebben zo van elkaars gezelschap genoten, dat we snel een nieuwe datum vastleggen om nog eens samen te komen, “ aldus Bertie May.