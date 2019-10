Oude kern brouwerij Van Aubel krijgt nieuwe invulling Jempi Welkenhuyzen

28 oktober 2019

11u12 0

De 19e eeuwse Brouwerij van Aubel in de Stationsstraat krijgt een nieuwe buur. Terwijl het pand, sinds het faillissement van brasserie ‘De Brouwerij’, staat te verkommeren, wordt er rond de oude kern en op de historische bierkelder een nieuwe residentie gebouwd.

De invulling bestaat uit 16 appartementen van 60 tot 106 vierkante meters groot en 1 commerciële ruimte aan de Stationsstraat. Daarvan zijn er 3 appartementen met een privé tuin. Elk appartement heeft een terras. Projectleider Bart Christoffels: “ De woonflat is een mooie opvulling voor deze achtergestelde hoek in het centrum van Lanaken. De historische gewelfde bierkelder blijft bewaard en wordt apart te koop aangeboden. Deze kelder werd ook gebruikt als schuilkelder in de Tweede Wereldoorlog.”

Achter de residentie zijn privé autostandplaatsen voorzien naast een grote parking voor de bezoekers van het Dela- uitvaartcentrum Barthels.

De organische architectuur is van de hand van Binst Architects. De gevel is uitgevoerd in tropisch hardhout. Het complex wordt energiezuinig gebouwd. De werken zijn gestart en worden opgeleverd in het vierde kwartaal van 2020. Een maquette wordt voorgesteld op 9 november e.k. in Eurotel Lanaken.