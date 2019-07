Organiseer je een straatfeest? Vergeet geen vergunning aan te vragen Jempi Welkenhuyzen

04 juli 2019

11u01 0 Lanaken Wie als particulier of als vereniging een evenement of een activiteit organiseert moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeentelijke dienst ‘Vrije Tijd’. Dat kan in het infopunt aan de Engelse Hof, maar ook online. Sinds kort staat daarvoor een nieuw formulier op de website. Wie niet over een vergunning beschikt, kan zijn feest wel eens in het water zien vallen.

“Belangrijk te weten is dat men de aanvraag voor het organiseren van een activiteit twee maanden vooraf moet indienen”, zegt Bertie Welkenhuyzen. “Zo’n aanmelding is gratis. Voor reservatie van materialen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bij de aanmelding worden o.a. nachtvergunningen, publiborden, politiereglementen en uitzonderingen op muziek nagekeken.”

Momenteel krijgt de dienst festiviteiten gemiddeld zo’n 550 aanvragen per jaar. Niet alleen voor grote evenementen, maar ook voor buurt- en particuliere tuinfeesten, eetdagen en carnavalshappenings. Van alle aanvragen zijn er zo’n 15 procent onvolledig of ongeldig.

Voor meer info: 089 73 98 50 of vrijetijdsinfopunt@lanaken.be