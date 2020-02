Optocht Bessemkaravaan afgeblazen Jempi Welkenhuyzen

23 februari 2020

De stoet in Lanaken gaat vandaag niet door. De Raod van Laon tot Aoke was geen vragende partij wegens het barslechte weer. De vermoedelijke nieuwe datum is 5 april.

De veiligheidscommissie, nutsdiensten en het schepencollege vergaderden deze ochtend samen met de Raod van Laon tot Aoke en beslisten om de optocht letterlijk en figuurlijk af te blazen. Ze begrijpen de teleurstelling van vele carnavalisten. “ De weergoden zijn ons echt niet goed gezind, “ aldus burgemeester Marino Keulen (Open -Vld) “Maar toestemming geven om erop uit te trekken zou bijna neerkomen op het nemen van een onberekend risico. De veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers primeert.”

Of de stoeten van Rekem en Smeermaas morgen en overmorgen plaatsvinden wordt per dag overwogen. Dus morgenochtend komt de commissie terug samen. Dit keer met de Brikkebekkers.

“Wat de tent in het centrum van Lanaken betreft, daar hoeven we geen speciale maatregelen te treffen, “ aldus nog Keulen” Die staat in principe goed beschermd tussen de huizen. De brandweer is er op controle geweest en heeft zijn akkoord gegeven om deze open te stellen.”

Waardoor het straatcarnaval alsnog vandaag kan doorgaan. Zij het enigszins in mineur.