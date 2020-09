Oppositiepartij CD&V vraagt waar speelpleintjes blijven Jempi Welkenhuyzen

02 september 2020

11u52 0 Lanaken Eind juni deed de gemeente de belofte om speeltoestellen in de Kersenweidewijk in Smeermaas en aan de kleuterschool van Kesselt te plaatsen tijdens de zomervakantie. Intussen is het nazomer, het schooljaar opgestart en lijkt het een loze belofte.

“Dit is het zoveelste bewijs dat het gemeentebestuur onvoldoende aandacht geeft aan kleinschalige speeltoestellen”, zegt gemeenteraadslid Vera Jans (CD&V). Voor haar en haar partij is dit een essentieel punt. “Tijdens de lockdown trokken wij aan de alarmbel om de speelpleintjes weer te openen conform de veiligheidsmaatregelen. Zelfs toen dit overal weer was toegestaan, wou Lanaken ze langer dichthouden. Men onderschat hoe belangrijk zo’n pleintje is voor een dorp en woonwijk.”

Op de gemeenteraad van eind augustus brak CD&V Lanaken daarom opnieuw een lans voor bijkomende speelterreinen in onder andere de wijk Creytenberg in Veldwezelt, Kramershof en Hangveld in Rekem, Neerharen en Sint Servaas in Lanaken. “Ik wil dat de gemeente hierover in overleg gaat met de buurtbewoners en dat er effectief iets wordt geplaatst. Aan loze beloftes heeft niemand iets. Kinderen moeten in een veilige omgeving, dicht bij huis, buiten kunnen spelen. Dat zijn we hen verplicht”, besluit Jans.

Schepen van Jeugd Astrid Puts (Open Vld) toont begrip: “De opdracht is al ruime tijd geleden gegeven, maar we zijn afhankelijk van de leveranciers. Midden deze maand worden er geplaatst op vier locaties, waaronder twee pleintjes in Smeermaas, in Kesselt en Park Uilenspiegel.”