Opnieuw werken van ‘Meestervervalser’ Geert Jan Jansen te bekijken: Glo ‘Art haalt ‘zijn versies’ naar Neerharen Jempi Welkenhuyzen

09 maart 2020

09u50 0 Lanaken Binnenkort hangen Picasso, Klimt, Matisse, Dali en Cobra in Neerharen. Of toch tenminste werken ‘in de stijl van’ deze meesters. Galerij Glo’ Art brengt in het kader van TEFAF Maastricht werken van Binnenkort hangen Picasso, Klimt, Matisse, Dali en Cobra in Neerharen. Of toch tenminste werken ‘in de stijl van’ deze meesters. Galerij Glo’ Art brengt in het kader van TEFAF Maastricht werken van ‘Meester-Vervalser’ Geert Jan Jansen naar Neerharen. De vraag van de dag is wat het verschil maakt tussen het origineel en de vervalsing.

Het verhaal van notoir vervalser Geert Jan Jansen is bekend. Hij wist experts, kunstcritici en verzamelaars 20 jaar lang om de tuin te leiden en verkocht vervalsingen als echte werken van de meesters. Tot hij in 1994 door de mand viel. Hij maakte een spelfout in een ‘echtheidscertificaat’ en belandde in de bajes. Intussen is hij opnieuw vrij en toont hij af en toe zeer exclusief buitenshuis zijn vroegere ‘kopieën’, aangevuld met nieuw eigen werk, want Jansen schildert nog steeds.

Hier en daar zie je een kleine toevoeging, soms verschilt de maat Floor in 't Veld, Galerij Glo’ Art

“Hier hangen 150 schilderijen van Geert Jan Jansen, mooi overzichtelijk, alle stijlen bij elkaar”, vertelt assistente bij Glo’ Art Floor in ‘t Veld, “ Als een reis door de kunstgeschiedenis. Ze komen perfect in de buurt van het origineel. Hier en daar zie je een kleine toevoeging, soms verschilt de maat. Soms is het het werk geïnspireerd op een bekende meester. Daarnaast brengen we ook hedendaags, eigen werk van Jansen, dat het best als ‘lyrisch-abstract’ kan worden omschreven. Zo is de cirkel rond.”

De eigen creaties leveren Geert Jan Jansen zeker zoveel erkenning op als zijn vervalsingen. Het is duidelijk dat naast voeling met de meesters, Jansen ook een groot talent heeft.

Galerij Glo’ Art

Van Kerckemstraat 24, 3620 Neerharen

Open van 12 tot 19 uur.