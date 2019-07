Opening Glo’Art groot succes: nieuwe opendeur- en terugkomdagen op de agenda Jempi Welkenhuyzen

01 juli 2019

12u47 0 Lanaken De opening van Kunstencentrum Glo’Art was overweldigend. Duizenden bezoekers zakten af naar de Van Kerckenstraat in Neerharen voor een bezoek aan de galerij, het atelier en het expositiebos. Door het grote succes besliste eigenaar Willy Gillissen om deze maand opendeur- en terugkomdagen te organiseren.

“We noteerden alleen al aan genodigden en sponsors 630 mensen. Daarnaast konden we rekenen op een continu enthousiaste aanloop die ons dompelde in een warm bad van hartverwarmende commentaren. Ook de 25 geselecteerde kunstenaars deelden in de complimenten. Het concept is uiterst goed ontvangen en niet in het minst omwille van de mooie entourage”, luidt het. Ondanks de grote drukte verliep alles in goede banen. Er werden amper vier klachten wegens overlast genoteerd bij de politie.

“De veiling van bepaalde stukken loopt overigens nog steeds. Daarom openen we 12, 13, 19 en 20 juli opnieuw de deuren tussen 11 en 22 uur. We vragen nu wel een inkom van 10 euro. Hou verder ook onze Facebookpagina in de gaten.”