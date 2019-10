Op ‘Kanker-Café’ in dienstencentrum Jempi Welkenhuyzen

15 oktober 2019

Op 17 oktober 2019 om 13.30 u vertelt Foffi Mavrakis (Uikhoven) in het dienstencentrum ‘Aan de Statie’ hoe haar leven in 2005 drastisch werd omgegooid door de diagnose ‘kanker’. Mavrakis vocht terug en opende het inloophuis Limani vzw te Maasmechelen.

Foffi vertelt op een indringende manier hoe zij de kanker te lijf ging. Niet alleen kankerpatiënten maar ook familie en vrienden zijn welkom om te luisteren naar haar verhaal. Het initiatief is de opstart voor een ‘praat-café’ over kanker, vanaf 29 november bij ‘Aan de Statie’. Daar wordt dan elke laatste vrijdag van de maand een koffiemoment georganiseerd. J.P. Slootmaekers, die zelf zijn echtgenote aan kanker verloor, zal er niet alleen zijn ervaringen delen, maar ook een luisterend oor bieden. Slootmaekers schreef zijn belevingen neer in een boek, dat vorig jaar is verschenen. Beide activiteiten zijn gratis, maar graag vooraf inschrijven.