Online leren inspireert, maar je mist de schoolsfeer Jempi Welkenhuyzen

20 april 2020

Het derde trimester van het schooljaar is begonnen. De leerkrachten zijn gestart met preteaching van nieuwe leerstof. Leren op afstand mag in tijden van corona dan een alternatief zijn, evident is het niet.

In Vrije Basisschool Aan de Basis in Smeermaas volgen vijf leerlingen uit diverse klasgroepen actief de les. Hun klasgenootjes zitten thuis, net als de juf. Om beurt volgen ze op scherm de live sessies die hun leerkracht hen geeft. Het betreft vooral vakken als rekenen en taal waarvan de doelen nog moeten gehaald dit jaar. Na de live sessie kan men de opname steeds opnieuw bekijken. In school zelf zijn per dagdeel twee leerkrachten aanwezig. Zij begeleiden de kids in de werkbundels en blaadjes. Thuis wordt beroep gedaan op de ouders. Naast de lesgang zijn er ook tal van introductiefilmpjes bij de leermethode die de uitgeverij speciaal heeft aangemaakt. Ook al blijken de ouders vrij tevreden, toch is het niet eenvoudig lesgeven. “ Inclusie vormt een probleem, “ aldus de zorgleerkracht, “Het OCMW heeft voor internetaansluitingen gezorgd bij kansarme gezinnen, maar dan hebben die vaak geen laptop en moeten ze via een smartphone werken. Als er geen printer in huis is om bundels af te drukken, steekt het Huis van het Kind een handje toe. Maar dan nog, hebben we geen goed zicht of de kinderen het allemaal wel begrijpen, om van het emotionele maar te zwijgen. In school zelf speel je veel korter op de bal.”

De lessen voor de twee komende weken liggen klaar. Twee keer per week is er feedback voorzien. Een schema voorziet wanneer de leerlingen moeten inloggen. Daarnaast overleggen de leerkrachten en directie via het videovergadering platform ‘Google meeting’. “ Online leren is inspirerend, maar geef ons toch maar het fysieke , directe contact. Dan proef je meteen ook de fijne sfeer op school.”