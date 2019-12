Onderhoudswerken Waterburcht Pietersheim noodzakelijk! Jempi Welkenhuyzen

23 december 2019

De toegang tot de trappen naar het uitkijkpunt van de waterburcht in Pietersheim is te smal en te laag. Dat staat in de richtlijnen van de dienst Onroerend Erfgoed. Momumentenwacht hield onlangs een routine inspectie. De adviezen zijn intussen gebundeld in een centrale databank, waarbij prioriteiten rond het onderhoud van de ruïne zijn vastgelegd.

Geen begroeiing van de muren. Momenteel staan er her en der kleine scheuten van eik of beuk. Die vreten de stenen aan. Ook de Japanse duizendknoop woekert invasief. Delen van daknaadlassen moeten hersteld en de netten rond het wandelpad zijn op diverse plaatsen stuk. Wat vooral in het oog springt zijn de overwoekerde schanskorven die eigenlijk de kamerindeling van het kasteel evoceren. En de poorten tot de binnenplaats staan wijd open, zonder enige bewaking, geliefd bij inbrekers en vandalen.

Patrick Maessen (vzw Pietersheim) kent de problemen. “ We gaan de frequentie van het onderhoud verhogen. De taluds worden niet meer begraasd door schapen, maar de sociale werkplaats De Winning zal de klus klaren. Er is een dakwerken aangesteld. Wat de netten betreft moeten we zien welke actie we kunnen ondernemen, gezien de hoge kosten, “ luidt het.