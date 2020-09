Ondanks corona is Sportoase Montaignehof tevreden Jempi Welkenhuyzen

07 september 2020

17u53 0 Lanaken Sportoase Montaignehof in Lanaken kijkt tevreden terug op een uitdagende zomer die bijzonder en atypisch te noemen is. Bijna 12.000 bezoekers maakten kennis met de vernieuwde werking die opgebouwd is rond gezondheid, comfort en vertrouwen en vonden bij Sportoase ontspanning, beweging, een verhoogde weerstand en dus een sterkere gezondheid.

Sportoase sloot als eerste in haar sector medio maart de deuren om de uitbraak van Covid-19 te beperken. Pas op 1 juli werd heropend.

Directeur Michaël Schouwaerts : “ Na een aarzelende start vonden steeds meer bezoekers de weg terug. Met een nieuw online reservatie- en registratiesysteem, een temperatuurmeting voor elke bezoeker en medewerker, signalisatie en uitgebreid aanbod aan ontsmettingsmogelijkheden werd het complex terug functioneel. Aanpassingen in het poetsschema, een luchtcirculatie met 100% buitenlucht en de ontsmettende activiteit van chloorwater gaven een structurele ondersteuning die bevestigd werd in regelmatige kwaliteitsmetingen.”

Ondanks de opgelegde capaciteitsbeperkint van 30 procent, bezochten toch ongeveer 12.000 bezoekers Montaignehof , waarvan een kleine 8.000 in het zwembad en meer dan 4000 in de fitness en groepslessen. En dus zet men met de zgn. ‘Healthy Days’ terug in op scholen en clubs, aldus Schouwaerts.