Omleidingsweg Smeermaas niet gehypothekeerd door zonnepark jempi Welkenhuyzen

29 januari 2020

Zopas startte in het Lanakerveld bij Maastricht de aanleg van een zonneweide, goed voor 32 hectare panelen. Het gebied ligt pal op de grens met Smeermaas en het industriegebied Europark Lanaken. De lang gevraagde omleidingsweg komt niet in het gedrang.

Er worden 30.000 zonnepanelen ingeplant op de Belvédèreberg, goed voor een jaarlijks energieverbruik groene stroom van 3000 gezinnen. Vanaf 1 juni gaat men op het elektriciteitsnet. De financiering gebeurt voor de helft door de Universiteit Maastricht, die 30 procent van het verbruik in de faculteiten genereert.

De gevraagde omleidingsweg om Smeermaas te ontlasten via het industrieterrein wordt niet gehypothekeerd, aldus burgemeester Marino Keulen (Open-vld). “ De aanleg van het zonnepark is lokale autonomie. Het is een klimaatmaatregel die Maastricht neemt, net zoals wij windmolens hebben geplaatst. Wij mogen straks de afvoer van het regenwater van Europark koppelen aan de riolering van Maastricht. Die afwatering is een knelpunt. Verder blijven we aandringen om de omleidingsweg te realiseren. “