Officieel onderzoek gestart naar 'bromgeluid' Lanaken

12 december 2019

18u47 0 Lanaken De Vlaamse Overheid gaat een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het brommend geluid in Lanaken-centrum. Het onderzoek start op 13 december.

Het onderzoeksbureau zal bij een aantal bedrijven zoals Sappi, Celanese en Silmaco metingen uitvoeren én luisteren naar de gehinderden. “Bij vier Lanakenaren zal er drie weken binnenshuis en buitenshuis meetapparatuur opgesteld worden", zegt burgemeester Marino Keulen. “Zij moeten een logboek bijhouden waarin ze de hindergraad van het geluid noteren. Dat is een schaal van 1 tot 5.”

Het studiebureau heeft niet de mogelijkheid om bij iedere melder meetapparatuur te voorzien. “Toch is het belangrijk dat iedere burger die last ondervindt, de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan dit onderzoek. Daarom heeft de gemeente Lanaken, in samenspraak met de Vlaamse Overheid en het studiebureau, beslist het logboek beschikbaar te maken voor iedere inwoner in Lanaken die gehinderd wordt door laagfrequent geluid.”

Meedoen kan via www.lanaken.be/geluid waar je een bestand moet downloaden en invullen. De resultaten van het onderzoek zullen bekendgemaakt worden in het voorjaar van 2020. Bij vragen kan je terecht bij de milieudienst van de gemeente Lanaken op het nummer 089/73.07.72.

