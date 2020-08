Offerblokken van St. Lambertuskerk leeg gevist Jempi Welkenhuyzen

12 augustus 2020

12u02 0 Lanaken Afgelopen week is het geld van de offerblokken uit de St. Lambertuskerk in Veldwezelt gestolen. Het was de koster die de diefstal vaststelde. De roof moet afgelopen week zijn gebeurd.

“ Er zijn twee offerblokken leeg gevist”, aldus Luc Jans , bestuurslid van de kerkfabriek. “ Een getuige heeft 2 jongens met een stuk ijzer de kerk zien ingaan. Even later reden ze weg in een auto met Nederlands kenteken. Het zijn vooral de grote munten die ze wisten te ontvreemden, goed voor 70 tot 80 euro. De politie heeft pv opgesteld.”

“ Tien jaar terug werd kerk gesloten wegens vandalisme, nu blijft de winterkapel open voor mensen die nood hebben aan troost of stilte. Volgend jaar komt er een nieuw uurwerk en dan installeren we ook beveiliging.”