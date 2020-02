Oekraïners moeten miljoenen betalen voor illegale sigarettenfabriek in Lanaken VCT

17 februari 2020

17u06 0 Lanaken Acht Oekraïners die in hun thuisland werden gerekruteerd om in België een mooi maandloon als ‘magazijnier’ op te strijken zijn door de strafrechtbank in Tongeren elk veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 13 miljoen euro. Ze kregen een gratis vliegticket naar Keulen aangeboden en werden met verduisterende brillen op het hoofd naar een loods in Lanaken gebracht, waar ze aan de slag moesten in een illegale sigarettenfabriek. Samen moeten ze nu ruim 2,2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen betalen.

Op 14 november ontving de dienst douane en accijnzen politionele informatie dat een Poolse bende zich zou bezighouden met de illegale productie van sigaretten in België en Nederland. Een illegale sigarettenfabriek werd ondergebracht in een loods in op het industrieterrein Europark in Lanaken.

Russische nummerplaten

Een dag later viel de fiscale opsporingsdienst binnen in de loods, waar de Oekraïners volop bezig waren met de afbraak van de sigarettenfabriek. Voor de loods stonden vijf vrachtwagens met Russische nummerplaten geparkeerd. Binnen waren er tijdelijke slaapvertrekken voorzien voor 14 personen, een keuken, eetplaats, badkamer en zitruimte.

131.000 sigaretten en 23 kilo tabak

De loods was buiten ook voorzien van de nodige camerabewaking. Acht Oekraïners werden in en rond de loods opgepakt. De mannen werden in hun thuisland gerekruteerd voor een job als magazijnier in België. Met een verdienste van 1.000 tot 2.000 euro per maand. Maar dat draaide anders uit.

De Oekraïners beweerden dat ze zelf niets afwisten van de illegale sigarettenproductie en in de loods gewoon dagenlang zaten te wachten op werk. De strafrechtbank geloofde hun verhaal niet. “Beklaagden hebben bewust meegewerkt aan de productie van 131.600 sigaretten en 23.485 kilo tabak, waarop geen enkele kwaliteitscontrole werd uitgevoerd. Ze brachten zo de Belgische schatkist grote schade toe. De illegaal gefabriceerde sigaretten kwamen op de zwarte markt terecht, waarbij grote criminele winsten werden gemaakt. Dat de levensstandaard in Oekraïne veel lager is dan in België geeft hen geen vrijgeleide om in België misdrijven te plegen.”