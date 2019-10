Nog maar één toeristische infobalie in Oud-Rekem wegens terugval bezoekers MMM

14 oktober 2019

17u15 5 Lanaken Het infokantoor voor toeristen in de Kanaalstraat (Oud-Rekem) sluit binnenkort de deuren en wordt te koop gezet. “Toeristen vinden hun info steeds vaker via internet", zegt schepen Sofie Martens. De infobalie in de museumkerk blijft wel actief.

De gemeente opende in 2010 naast het reeds bestaande infopunt van de Museumkerk een tweede toeristisch infopunt in Oud-Rekem, naar aanleiding van het winnen van de wedstrijd ‘Mooiste Dorp van Vlaanderen’. Er werd daarvoor een pand gekocht in de Kanaalstraat.

De combinatie van beide infopunten zorgde ervoor dat bezoekers toeristische info konden krijgen in Oud-Rekem en dat 7 dagen op 7 van 10 uur tot 17 uur met een aangepaste uurregeling in de wintermaanden. “De eerste jaren na de opening van het kantoor in de Kanaalstraat kwamen hier jaarlijks meerdere duizenden bezoekers over de vloer, maar dat aantal is danig teruggelopen”, zegt schepen van Toerisme Sofie Martens.

“Van mei tot september dit jaar kwam er minder dan 900 bezoekers aan de balie. In de wintermaanden loopt dat aantal nog verder terug. Als je weet dat heel wat bezoekers koppels zijn, dien je dat aantal te halveren. Bovendien komen ook heel wat van die mensen binnen zonder dat ze een toeristisch gerelateerde vraag hebben.”

Digitalisering

De bezoekerscijfers van het toeristisch infokantoor zijn zodanig teruggelopen dat het niet langer aangewezen is om twee toeristische infobalies op 150 meter van mekaar open te houden. “Door de groei van het internet en de sociale media is het niet vreemd dat het aantal bezoekers in de infokantoren terugloopt. Toeristen zoeken hun info online. Een personeelslid is voor een belangrijk deel van de werktijd bezig met de online informatie aan te bieden op de websites van Visit Lanaken, Domein Pietersheim en de bijhorende sociale mediakanalen.”

De toerist die in Oud-Rekem op zoek gaat naar toeristische info zal nog steeds aan zijn trekken kunnen komen via een fysiek infopunt in de Museumkerk in Oud-Rekem. Het kantoor in de Kanaalstraat in Oud-Rekem sluit de deuren eind oktober en zal door het gemeentebestuur te koop aangeboden worden.