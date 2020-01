Noëlla serveert frieten met ... Nutella: “Een brug te ver”, reageert Frietmuseum Dirk Selis

12 januari 2020

12u24 21 Lanaken Noëlla Vanaubel (49) van de Lanaakse frituur ‘Het Frit-Burgerke’ smeert voortaan Nutella op haar frieten. “Nu ja smeren, het is eerder een chocoladesaus die uit een grote Nutellapot komt. Het is erg lekker, maar mijn klanten moeten nog wennen”

Is het niet zoals vloeken in de kerk Noëlla, Nutella op onze Belgische nationale trots? “Helemaal niet”, zegt Noëlla Vanaubel (49). “Het zijn dan ook andere frieten. Met wat meer schil rond, die je dan in een Nuetlla-sausje dipt. Niet voor de grote honger, maar eerder ter vervanging van een zak chips of een ijsje. Voor 3.75 euro zijn ze van jou. Ik bied het nog niet zo lang aan, van half december. Ik wou op onze Lanaakse kerstmarkt met iets bijzonder op de proppen komen. En voila... frieten met Nutella. Mijn klanten zijn nog weifelachtig, maar dat komt nog. Ik vind het alleszins bijzonder lekker.”

Nooit in Frietmuseum

“Wablieft, friet met Nutella?”, spuwt friturist Kurt Degryse van het Frietmuseum van Brugge uit. “Je meent het. Dat is het eerste wat ik daarvan hoor. Wat gaan we nog meer meemaken? We geraken zo verder en verder van het oorspronkelijk recept verwijderd. We moeten het unieke recept van onze Belgische friet bewaken. Wie bakt er bijvoorbeeld nog in ossevet, het zogenaamde ‘blanc de boeuf’. Maar Nutella, dat is meer dan één brug te ver. Nu ja, één ding is zeker. Friet met Nutella komt het Frietmuseum van Brugge nooit binnen!”