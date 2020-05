Nieuwe zonnepanelen voor verblijfscentrum Domein Pietersheim Jempi Welkenhuyzen

15 mei 2020

15u52 0 Lanaken De gemeente Lanaken heeft 80.000 euro voorzien in het investeringsbudget voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie en het plaatsen van fotovoltaïsche panelen in het verblijfscentrum. Dat is gezegd bij het opnieuw behalen van de ‘Groene Sleutel’.

Het label wordt uitgereikt door Toerisme Vlaanderen en GoodPlanet Belgium. Om de ‘Green Key’ te behalen moet men voldoen aan een aantal criteria. Annick Vandebeek, educatief medewerker: “ Het heeft te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zetten de gasten die in het centrum verblijven aan om zoveel mogelijk met Fair Trade producten te werken en te kiezen voor seizoensgebonden catering. Daarnaast denken we aan afvalpreventie en sortering, aandacht voor groenonderhoud en water- en energiebesparende maatregelen. “

In dit kader komen er dus zonnepanelen. En worden de verwarming, de ventilatie en de buffetten vervangen.

“Maar er staan nog projecten op stapel. Denk aan elektrisch verstelbare bedden voor andersvaliden en rolstoelvriendelijke paden, “ luidt het.