Nieuwe windmolens voldoen aan modernste voorschriften
Jempi Welkenhuyzen

04 november 2019

“Op dit moment heeft Electrabel geen aanvraag ingediend voor de vervanging van de windmolens. Er loopt nog geen openbaar onderzoek en er is op geen enkel niveau reeds een beslissing genomen. Wanneer Lanaken een aanvraag ontvangt zal de gemeente erop toezien dat Electrabel de bevolking ruim communiceert tijdens infomomenten.”

Dat zegt de gemeente Lanaken in een reactie op de commotie van buurtbewoners die ongerust zijn over de vervanging van de huidige windmolens op het industriepark. Electrabel bevestigt de intensie om de vier bestaande molens te vervangen door drie nieuwe en hogere molens, maar zegt dat de onderzoeken naar de omgeving nog in een eerste fase zijn. Wel stelt de woordvoerder dat er reeds een gesprek was met de gemeente Lanaken, waar ‘ een groot draagvlak voor dergelijke energie zou zijn bij de bevolking’. Electrabel stelt dat de nieuwe molens veel moderner zijn en voldoen aan strenge regels,waardoor overlast beperkt wordt. Van zodra de studies zijn afgerond en de aanvraag is ingediend, wordt er breed gecommuniceerd.