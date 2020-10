Nieuwe wegenis en waterleiding in omgeving La Butte aux Bois Jempi Welkenhuyzen

05 oktober 2020

09u13 0 Lanaken De gemeente gaat een nieuw wegdek, openbare verlichting, waterleiding en gescheiden riolering aanleggen in de omgeving van domein La Butte aux Bois. De werken, uitgevoerd door Martens Wegenbouw, komen er op vraag van La Butte, Foresta, Manège De Hoge Kempen, hondenschool De Meute en de scouts.

Het dossier werd al in juni 2018 goedgekeurd, maar kreeg drie keer uitstel vanwege andere werkzaamheden in de gemeente, corona en op vraag van de horeca na de lockdown.

De werken worden in drie fasen uitgevoerd en starten vandaag. De einddatum is tegen 26 maart 2021 voorzien. Eerst worden er wegenis- en nutswerken uitgevoerd aan de hondenschool De Meute. Ook komt er een ecologische parking voor 24 auto’s. Daarna zijn er werken voorzien in de Paalsteenlaan tot aan de parking van La Butte aux Bois. En tot slot verbindt men de ingang van La Butte met de hondenschool. Op de Paalsteenlaan, tussen de Romeinendreef en Begijnenbos komt er naast het nieuwe wegdek met uitwijkhavens ook een voetpad. Verder is er deels een vrijliggend fietspad voorzien. Het geheel wordt een fietsstraat. Tijdens de werken komt er een duidelijke omleiding. De kostprijs bedraagt 634.119 euro.