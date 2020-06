Nieuwe uitbatingsvergunning voor Camping-vakantiepark San Lanaco Jempi Welkenhuyzen

15 juni 2020

15u53 5 Lanaken Zopas leverde de brandweer van Lanaken het brandveiligheidsattest af aan camping San Lanaco. Vorig jaar in september hield de politie een bestuurlijke razzia op vraag van het gemeentebestuur. Niet alleen bleek de site toen onveilig, ook werden er tal van mensen met een problematische achtergrond opgepakt. Intussen hebben de nieuwe uitbaters het terrein voor een half miljoen euro gesaneerd en gaat de camping terug open.

Er werd schoon schip gemaakt met het terrein. De nieuwe uitbaters Marcel en Frank Haas voerden 55 caravans af naar de schroothoop, verzochten mensen te verhuizen en kapten een 200 - tal bomen die leden onder wildgroei of gevaarlijk bleken voor de omgeving. “ De toegang werd vernieuwd, de horeca en het hoofdgebouw werden opgeknapt, het zwembad kreeg een grondig onderhoud en we voldoen aan de VLAREM-wetgeving. Alle werken zijn uitgevoerd door lokale bedrijven. Straks voorzien we nog groenaanplanting en het saniblok krijgt een beurt, “ vertelt Marcel Haas fier. “Er is tevens hard gewerkt aan een petanquebaan en een ruim terras. Op het to-do lijstje staan nog de verharding van de paden en extra spelmogelijkheid.”

De uitbaters willen nu op korte termijn 85 stacaravans en chalets aanbieden. Er is in totaal ruimte voor 285 plaatsen. Bedoeling is te komen tot een gezonde mix van huurders met een jaarcontract en toeristen die er via een weekformule verblijven. “ We gaan voor een wisselwerking want de regio kent zoveel toeristisch potentieel. Voor de vuist weg wonen hier 60 procent Nederlanders, 30 procent is Belg en de overige 10 procent komt een beetje van overal.”

Vrijheid

Eén van de bewoners is José Van Lieshout-Panis uit Maastricht. Ze komt al 20 jaar naar de camping. “ Gelukkig zijn de grenzen weer open. Weken hebben we afgeteld tot we mochten komen. We misten de contacten met de mensen hier. In de stad wonen we aan een drukke weg en hebben we maar een tuintje. Hier genieten we van de vrijheid en de ruimte. We blijven de hele zomer. Eerst poetsen en straks heerlijk keuvelen met de buren op het terras. “

José is intussen een vaste waarde op San Lanaco. Ze verzorgt er de wekelijkse kienavond en helpt bij de kinderanimatie. “Momenteel is het nog redelijk rustig, maar ik verheug me al op de vakantie, “ zegt ze.