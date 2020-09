Nieuwe speelpleintjes promoten spelen in de buurt Jempi Welkenhuyzen

30 september 2020

15u49 0 Lanaken De kinderen kunnen zich voortaan uitleven op de nieuwe speelpleintjes in Lanaken. Die moesten voor de grote vakantie reeds zijn geopend, maar het geheel liep vertraging op. Door corona bleven tal van leveringen uit. Woensdagnamiddag was het dan zover.

De gemeente zet zich om om overal in de gemeente veilige en duurzame speelpleintjes te voorzien op maat van de buurt. Zo zijn er in de Wijk Kersenweide en Haegendoorn in Smeermaas speeltuigen vernieuwd, kwam er voor de kleuters in Kesselt een speeltje voor kleuters en werden in park De Uilenspiegel een aantal houten speeltoestellen in eerste fase geplaatst. In totaal goed voor 40.000 euro.

Daarnaast werden zopas de gronden overgedragen van de verkaveling Krijtenberg in Veldwezelt, waardoor er ook daar speeltoestellen komen. Verder staan Vossenpad Neerharen, Kramershof Rekem en Kerkplein Gellik op het programma. Medio september werd er een inspraakronde gehouden over deze inplantingen. Kinderen mochten toen een tekening maken om hun wensen kenbaar te maken. Er is 75.000 euro voorzien.