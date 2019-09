Nieuwe riolering wordt reeds gerenoveerd Jempi Welkenhuyzen

30 september 2019

De bewoners van de Maastrichterweg in Smeermaas haalden in april van dit jaar opgelucht adem. De wegenwerken waren na een jaar voorbij. Amper zeven maanden later vinden ze vandaag letterlijk een rode kaart in de bus. Die maakt gewag van renovatiewerken aan de riolering.

Het is de firma Van de Kreeke die de werken uitvoert. Om niet opnieuw het hele wegdek op te breken wordt geopteerd voor de zgn. ‘Kousrenovatie’. Dat betekent dat men werkt met glasvezel om de lekken in de buizen te dichten. Die buizen blijken van een slechte kwaliteit, aldus een woordvoerder van het bedrijf. “ We vragen het toiletbezoek intussen te beperken, net zoals het gebruik van douche en wastafels. We adviseren ook geen (vaat)wasmachine aan te zetten. “ Geschat wordt dat de werken tot en met morgen duren. “Zodra we klaar zijn ontvangen de bewoners letterlijk een groene kaart en is het huis weer aangesloten op de riolering.”