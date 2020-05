Nieuwe naamloze richting slaat brug tussen beroeps- en hoger onderwijs in KTA Alicebourg Jempi Welkenhuyzen

20 mei 2020

15u44 4 Lanaken Vanaf september start het Koninklijk Atheneum Alicebourg met een zgn. ‘Voorbereidend jaar Hoger onderwijs’. Bedoeling is een brug te slaan tussen het beroepssecundair onderwijs (BSO) en het Hoger Onderwijs.

De richting is uniek in de regio en wil leerlingen met een praktische achtergrond in het BSO voorbereiden om alsnog een theoretische opleiding te volgen in het Hoger onderwijs. Tot nu toe waren de slaagkansen voor dergelijk traject gering aangezien de leerlingen niet over de juiste basiskennis, noch de verwerkingsvaardigheden beschikten. Denk daarbij aan een aangepaste studiehouding of leertempo.

Daarom wil men bij KTA Alicebourg gaan inzetten op deze aspecten. De student start op BSO - niveau en groeit gedurende het jaar stelselmatig door om uiteindelijk de eindtermen talen, wiskunde en wetenschappen te halen van het technisch secundair onderwijs (TSO). Gemikt wordt op leerlingen die het 7e jaar specialisatie aflegden of een getuigschrift 6e jaar BSO behaalden.

Met deze nieuwe naamloze richting speelt de school in op de komende onderwijshervormingen . Op 24 mei e.k. organiseert men een virtuele rondleiding, waarna persoonlijke afspraken worden ingewacht. Info: www.alicebourg.be