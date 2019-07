Nieuwe minivoetbalterreinen in echt gras Jempi Welkenhuyzen

14u00 1 Lanaken De gemeente Lanaken voorziet binnenkort de aanleg van twee minivoetbalterreinen in het Sportpark Montaigne. In tegenstelling tot de twee grote voetbalvelden, die in kunstgras werden aangelegd, zullen deze worden ingezaaid met echt gras.

“De gemeente opteert voor echt gras in de wetenschap dat er momenteel discussie bestaat over het feit dat kunstgras met rubberkorreltjes al dan niet kankerverwekkend kan zijn”, aldus woordvoerder Yven Schoofs. “Ondanks dat de Vlaamse Overheid al enkele studies liet uitvoeren, waarbij de conclusie was dat er geen risico is voor de gezondheid van de spelers, circuleren intussen diverse andere resultaten. In die zin opteert men om het zekere voor het onzekere te nemen.”

Eerder kwamen er al meerdere vragen vanuit de oppositie in de gemeenteraad om de kunstgrasvelden met rubbergranulaat te vervangen door kurk. Daarbij werd verwezen naar buurgemeente Riemst waar dit wel al gebeurde. Ook in Nederland wil men clubs beboeten die nog langer op kunstgras met rubberondergrond spelen.

“Op dit moment zijn er geen plannen om in Lanaken de huidige kunstgrasvelden te verwijderen, maar de minivoetbalterreinen krijgen wel echt gras. Met de aanleg wordt voorlopig even gewacht, omdat men wil nagaan hoe hoog de bezettingsgraad zal zijn. De inplanting gebeurt in samenspraak met voetbalclub Lanaken V.V.”