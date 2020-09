Nieuwe klaslokalen voor gemeenteschool Jempi Welkenhuyzen

01 september 2020

14u50 0 Lanaken De gemeente Lanaken investeert in haar gemeentelijke basisschool in Rekem. Er zullen 2 klassen bijgebouwd worden en het dak van de school wordt gerenoveerd. Er wordt een ontwerper gezocht om de eerste plannen op te maken.

Schepen van onderwijs Jolein Martens: “We gaan, na een bewogen periode, helemaal voor de gemeentelijke school in Rekem. We hebben 800.000 euro in onze meerjarenplanning voorzien voor de bouw van 2 klaslokalen, het renoveren van het dak en een aanpassing aan de ventilatie.”

De gemeenteraad keurde onlangs het voorstel goed om een ontwerper aan te stellen.