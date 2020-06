Nieuw ‘bezoekersteam’ gaat regelmatig 80-plussers opbellen Jempi Welkenhuyzen

19 juni 2020

11u31 0 Lanaken Het Dienstencentrum ‘Aan de Statie’ gaat een bezoekersteam oprichten. Dat is een groep van vrijwilligers die zich enkele uren per maand vrijmaakt om contact op te nemen met senioren die ouder zijn dan 80 jaar. De bedoeling is om aan sociale opvolging te doen van die leeftijdsgroep.

In tijden van corona hebben medewerkers van de gemeente 1.600 ouderen opgebeld om te vragen hoe het met hen ging. Daar kwam goede respons op. Daarom wordt er nu een vast bezoekersteam opgestart dat regelmatig telefonisch contact opneemt met de senioren en/of hen een bezoekje brengt. Tijdens de contacten kan men een luisterend oor bieden, maar indien nodig ook doorverwijzen naar een maatschappelijk werker van de gemeente.

Momenteel hebben zich reeds elf vrijwilligers aangemeld. Het team start in het najaar. Inschrijven kan nog tot 15 augustus via dienstencentrum@lanaken.be of via 089/73.00.61. Kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een verkennend gesprek.

