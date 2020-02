Nelissen Steenfabrieken: toekomstgericht studeren in de Brick Academy Jempi Welkenhuyzen

11 februari 2020

17u10 3 Lanaken Nelissen Steenfabrieken in Kesselt heeft een nieuw planologisch attest gekregen om gronden van kleiontginning aan te wenden als industriegebied. Eerder was voorzien om deze terug voor landbouw te bestemmen. Het gaat om ongeveer 19 hectare aansluitend bij de terreinen van de steenbakkerij. Bedoeling is om er binnen anderhalf jaar in nieuwe ontwikkelingen te investeren waaronder windenergie en zonnepanelen.

Dat is gezegd bij de voorstelling van de Brick Academy. Dit is een modern opleidingscentrum, waar tevens een mini-museum aan gekoppeld is. De Brick Academy is het vertrekpunt voor rondleidingen in het bedrijf en thuishaven voor interne trainingen en events.

Het nieuwe gebouw met twee verdiepingen, vormt de laatste fase van een omvangrijk investeringsprogramma dat de afgelopen jaren is uitgerold. De bouw van een nieuw hoofdkantoor, de uitbreiding van de productie, de modernisering van het machinepark en investeringen in duurzaamheid, kostten maar liefst 35 miljoen euro. De Brick Academy maakt het plaatje compleet.

“Het nieuwe gebouw wordt gebruikt als een opleidingscentrum waarin we onze medewerkers permanent bijscholen en toelaten zich toekomstgericht te ontwikkelen. We voorzien hiervoor opleidingen en trainingen in zowel technische kennis als soft skills. Op de eerste verdieping is een moderne vergaderruimte ingericht, die over alle moderne multimedia beschikt. Deze accommodatie kan ook worden gebruikt voor presentaties, lezingen, recepties en andere events”, aldus CEO Burt Nelissen.

Daarnaast is er het mini-museum. Daar illustreert Nelissen de rijke geschiedenis van het bedrijf, dat in 2021 honderd jaar wordt, aan de hand van foto’s, markante voorwerpen en historische documenten. Het paspoort en de eretekens van stichter Alfons Nelissen, oude loonfiches, brochures en productstalen en andere memorabilia leveren voor de bezoekers leuke verhalen op.

Aan de andere zijde van het gebouw wordt op een levendige manier het huidige productieproces uit de doeken gedaan. “Meteen de ideale start voor een rondleiding doorheen onze fabriek”, zegt Burt Nelissen. “Vanuit de Brick Academy hebben we rechtstreeks toegang tot de productiehal.”

Bij Nelissen Steenfabrieken werken 170 man. In 2019 draaide men een omzet van om en bij de 43 miljoen euro. Dat was een algemene stijging met zo’n 10 procent. Het familiebedrijf uit Kesselt is intussen in meer dan 40 landen op de markt aanwezig.