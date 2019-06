Nelissen Steenfabrieken schenkt 2 500 euro aan Kom op tegen Kanker DSS,BVDH

09u25 0 Lanaken Familiebedrijf Nelissen Steenfabrieken schenkt 2 500 euro aan Kom op tegen Kanker. Het geld wordt geschonken naar aanleiding van het bezoek van dorpsgenoten, werknemers en hun familieleden aan het gloednieuwe kantoorgebouw in Kesselt-Lanaken.

“Met trots blikken we terug op de opening van ons nieuwe kantoorgebouw begin 2019 aan de Kiezelweg in Kesselt-Lanaken. Omdat ook onze dorpsgenoten en personeelsleden hier voor een groot deel aan hadden bijgedragen, was het voor ons erg belangrijk een opendeurdag voor hen te organiseren met een maatschappelijk verantwoord tintje” vertellen stellen CEO’s Carlos Jorissen, Joeri Gevers en Burt Nelissen. “De opkomst was talrijk: er waren tot onze grote vreugde meer dan 600 aanwezigen om ons state-of-the-art kantoorgebouw te bewonderen. In het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we besloten 2 500 euro te schenken aan Kom op tegen Kanker, om zo ons steentje bij te dragen aan een wereld zonder kanker. Bakkerij Nulens was ook van de partij en schonk 300 euro aan Kom op tegen Kanker.”

40 000 Vlamingen

Elk jaar krijgen meer dan 40 000 Vlamingen de diagnose ‘kanker’ te horen. Eén vrouw op de vier krijgt de ziekte voor ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs één op de drie. Gelukkig overleven steeds meer patiënten. Ook onze 170 collega’s die dagelijks samen met ons hun steentje bijdragen tot de verdere groei en bloei van dit bedrijf hebben van kortbij of van veraf al met kanker te maken gehad’, .

Innovatie

‘Innovatie, co-creatie en duurzaamheid zijn de sleutelbegrippen van ons bedrijf. We willen ze ook doortrekken in onze maatschappelijke betrokkenheid. Wie vroeger kanker had was ten dode opgeschreven. Door innovatief onderzoek worden de overlevingskansen elke dag groter. En dat willen we graag ondersteunen. Duurzame oplossingen kunnen enkel door bijkomende middelen gecreëerd worden”. We zijn dan ook heel tevreden dat we namens Nelissen Steenfabrieken, bakkerij Nulens en onze hele dorpsgemeenschap, medewerkers en hun familieleden 2 800 euro kunnen bijdragen aan bijkomend onderzoek.